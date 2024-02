Chiara Ferragni | per la cena di San Valentino con Fedez sceglie il cappotto bianco

Lo dice una consulenza della difesa • Chiara Ferragni va al Vittorio Cecchi Gori è in terapia intensiva per un'insufficienza

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 15 febbraio 2024)tornano a mostrarsi insieme sui social in occasione di una romanticadi San. Per la serata trascorsa in un ristorante famoso di Milano, l'influencer ha scelto un look minimal.