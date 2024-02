Chiara Ferragni passa al contrattacco e ribatte alle accuse Aria di divorzio con Fedez? Così hanno passato San Valentino

Chiara Ferragni passa al contrattacco sul caso Balocco . Oggi l'influencer ha presentato ricorso al Tar del Lazio contro la multa dell'Antitrust da un milione di euro circa ricevuta a dicembre, quando

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Dopo essersi presa il tempo di studiare le carte assieme ai suoi legali,inizia a rispondere: nessuna pubblicità ingannevole legata alla beneficenza con le vendite del pandoro "Pink Christmas" perché nel contratto stipulato tra le società dell’imprenditrice e Balocco "la donazione esisteva ed era stata assunta" dalla casa dolci"come suo obbligo", tant'è che sono stati versati 50mila euro all'ospedale Regina Margherita di Torino per le cure dei bimbi lì ricoverati senza escludere "la possibilità di incrementare" la cifra. E poi la decisione di acquisto dei dolci "griffati" "si motiva principalmente, se non addirittura esclusivamente, in ragione del marchio '' che ne determina - di per sé - l'appetibilità per i propri follower in quanto reso ...