Chiara Colosimo e la visione illiberale della giustizia di Fratelli d' Italia

Mannino e la lezione alle altre co - conduttrici (inclusa Chiara le pagelle della terza serata di Valentina Colosimo Tutti i look (cambiato stereotipi cristallizzati lasciandoci una nuova visione

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 15 febbraio 2024) "Le responsabilità sono e restano personali. Ma se tuo fratello o chi per lui è un esponentecriminalità organizzata tu devi provare che non ‘lavori’ per lui”. Quando all’aff... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti