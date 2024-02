Marco Mottola, chi è e cosa fa oggi? Oggi Marco Mottola ha 42 anni e gestisce un'attività commerciale a Venafro in Molise , ma nel lontano 2001 era conosciuto in paese come uno spacciatore e sembra

Chi era Marco Trampetti, l’architetto scomparso e trovato morto in un canale a Rho (Di giovedì 15 febbraio 2024) Marco Trampetti è scomparso da Cesano Boscone nella notte del 4 febbraio scorso, ed è stato ritrovato morto in un canale del Parco dei Fontanili a Rho otto giorni dopo. La Procura ha aperto un indagine per omicidio, al momento a carico di ignoti. Leggi tutta la notizia su fanpage (Di giovedì 15 febbraio 2024)da Cesano Boscone nella notte del 4 febbraio scorso, ed è stato riin undel Parco dei Fontanili a Rho otto giorni dopo. La Procura ha aperto un indagine per omicidio, al momento a carico di ignoti.

