Sono precisazioni fornite da Andrea Di Dio, fiscalista e partner preventivo Accordo solo per l'attività ordinaria A chi conviene Un'ipotesi in tal senso era stata formulata in commissione alla

Chi era Andrea Giacobazzi, l’amico di Vasco Rossi che ispirò Colpa D’Alfredo (Di giovedì 15 febbraio 2024) Il 14 febbraio ha lasciato questo mondo, paradossalmente nello stesso giorno di San Valentino in cui il rocker di Zocca ha dedicato un post alla sua dolce metà, la Laura Schmidt che lui chiama “Laurina” e di cui ha raccontato il primo incontro, la prima cena insieme e i momenti più belli. Ma chi era Andrea Giacobazzi? Chi era Andrea Giacobazzi 67 anni, Andrea Giacobazzi era amico intimo di Vasco. I due si frequentavano sin dalla giovanissima età, quando “Vasco non era ancora Vasco”, per dirla come la raccontano i fan. Andrea è morto il 14 febbraio a seguito delle complicazioni di un intervento chirurgico al quale si era sottoposto. Vasco lo ha salutato e ricordato sui suoi profili social una ... Leggi tutta la notizia su optimagazine (Di giovedì 15 febbraio 2024) Il 14 febbraio ha lasciato questo mondo, paradossalmente nello stesso giorno di San Valentino in cui il rocker di Zocca ha dedicato un post alla sua dolce metà, la Laura Schmidt che lui chiama “Laurina” e di cui ha raccontato il primo incontro, la prima cena insieme e i momenti più belli. Ma chi era? Chi era67 anni,era amico intimo di. I due si frequentavano sin dalla giovanissima età, quando “non era ancora”, per dirla come la raccontano i fan.è morto il 14 febbraio a seguito delle complicazioni di un intervento chirurgico al quale si era sottoposto.lo ha salutato e ricordato sui suoi profili social una ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Ihnomuhnit, quando lo street diventa raffinato Il lusso contemporaneo come sintesi di tailoring e street, per un brand che ha conosciuto nuova vita grazie al lavoro di Elbio Bonsaglio e Marta Sanchez. Francesco Centorame: «Non ha paura di fare scelte diverse dai miei coetanei» Poteva diventare un calciatore. Ma ha sempre amato il teatro. Certi percorsi imprevedibili della vita l’hanno portato a studiare recitazione. E oggi è uno degli attori più corteggiati. Le sue priorità ...

Video di Tendenza