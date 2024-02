Chi è Edoardo Sanson | fidanzato di Anita Olivieri del Grande Fratello?

Edoardo Sanson, chi è il fidanzato di Anita Olivieri del Grande Fratello La situazione sentimentale tra Anita ed Edoardo è piuttosto complessa. Si dice che siano stati fidanzati per 10 anni, ma

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Ecco chi èdidel2024 Durante la puntata del 14 febbraio 2024 del, è entratodiper farla una sorpresa per San Valentino. Ma chi èha 27 anni, è originario di Torino ma vive a Roma. Lavora come consigliere presso l’Olgiata del Golf Club, stabilimneto che avvicina gli appassionati di golf e che organizza corsi ed eventi. E’ inoltre anche un personal trainer ed ha un profilo Instagram privato. Infatti, risulta una persona piuttosto riservata. Della sua famiglia non si ...