Chi è Assaf Granit | lo chef di Gerusalemme che porta il Medio Oriente a Masterchef

lo chef israeliano Assaf Granit - 1 stella Michelin al

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Loisraeliano, 1 stella Michelin al ristorante parigino Shabour e titolare di altri 31 locali allocati in ben 7 Paesi diversi, è l’ospite di questa sera di Master. I tre giudici l’hanno invitato perché nella sua carriera è riuscito a mixare la più tradizionale cucinarientale delle sue origini con ingredienti provenienti da tutto il mondo e scoperti nel corso degli anni. I primi anni È nato e cresciuto a, città che da sempre lo ispira. Ha conosciuto i suoi gusti e i suoi profumi andando con la nonna fare la spesa nei mercati e stando vicino a lei durante la preparazione dei piatti. La nonna, Lea, era nata in Polonia e anche i suoi vicini provenivano un po’ da tutto il mondo: Marocco, Yemen e tanto altro. È così che...

MasterChef Italia, stasera l'esterna con i giudici e il pressure test. Ospite lo chef israeliano Assaf Granit Negli episodi di giovedì 15 febbraio, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibili on demand, una ventata di sapori internazionali “colpirà” i cuochi amatoriali ...