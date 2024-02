Chemsex | arriva il docufilm firmato Sky Crime sul caso Alberto Genovese e i festini di Terrazza Sentimento

Comunicato Stampa alberto genovese Primo ciak per CHEMSEX (working title), il docufilm - inchiesta che indaga sul fenomeno della droga dello stupro partendo dalla vicenda di Alberto Genovese e dei suoi festini a luci rosse su Terrazza Sentimento. È ..

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il titolo è ancora provvisorio, marende abbondantemente l’idea (con prevedibili relative polemiche) della storia delannunciato su, l’imprenditore finito in carcere per aver stordito diverse ragazze con droghe e averne abusato durantesulla suaSen

Chemsex, il docufilm sul caso Alberto Genovese e i festini di Terrazza Sentimento: al via le riprese Il titolo è ancora provvisorio, ma Chemsex rende abbondantemente l'idea ' anche delle polemiche che seguiranno ' della storia del docufilm annunciato da Sky Crime: quello su Alberto ...

Milano, la «droga dell’amore» nel ciondolo della collana: 44enne arrestato per spaccio, in casa un bazar di stupefacenti L'uomo è stato bloccato fuori da un hotel di piazzale Loreto con addosso ecstasy e anfetamine.. In casa aveva molte sostanze usate nel «chemsex» ...

Sky Crime, primo ciak per Chemsex sul caso Genovese Primo ciak per Chemsex, il docufilm sulla droga dello stupro partendo dalla vicenda di Genovese e dei suoi festini a luci rosse ...