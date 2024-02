“Che orrore?” Grande Fratello | Signorini parla di branco contro Beatrice | ma nella notte accade l’impensabile

con orrore degli yemeniti, ha accolto con favore gli attacchi occidentale - e ora anche nello Yemen - smascherando coloro che Stanno ottenendo grande seguito. La posizione "eroica" di AnsarAllah

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Nel corso della puntata in diretta di mercoledì 14 febbraio Alfonsoè stato costretto a intervenire per cercare di calmare le acque e provare a rimettere pace tra l’attrice e quello che ormai è stato rinominatodel, accusato da tantissimi telespettatori di bullismol’attriceLuzzi. Il conduttore non è potuto stare zitto ed è intervenutoto esplicitamente di(“”Quandodinon sbaglia”) e sui social moltissimi telespettatori si sono schierati dalla parte dell’attrice. Nonostante la strigliata di Alfonso, alla fine della puntata i concorrenti si sono riuniti perre e ...

Roberto Sergio , in alcuni commenti pubblicati sui social, è tornato a parlare del comunicato pro Israele letto da Mara Venier in diretta a Domenica ... (fanpage)

dopo il polverone che si è alzato per il comunicato totalmente pro Israele letto da Mara Venier durante Domenica In, l’amministratore delegato della ... (thesocialpost)

Pubblicato il 13 Febbraio, 2024 In mattinata Michele Misseri è ri torna to nella villetta di via Deledda, ad Avetrana, dove si compì l’agghiacciante ... (dayitalianews)

L’orrore negli occhi di Marisa. Il padre fu ucciso con i fratelli: è morta senza avere giustizia L’immagine del nonno disperato che contava le spoglie dei figli, tra cui suo padre, velò il suo sguardo "Non ho passato un giorno della mia esistenza in cui non abbia rivisto l’immagine di quel vecchi ...

Fino a quando resisterà Israele La collega amica segue con passione e rigore quanto accade in Israele e a Gaza: la sorte dei civili, i bambini in particolare, i bambini in particolare; per lei il colore del sangue è rosso, quale che ...

Dalla Russia con orrore “Zio, te lo vuoi fare un giro Zio!”. Una ragazzina di dodici anni si offre a Israel Joshua Singer mentre è in visita in Unione sovietica nel 1927. Singer è colpito dalla torma di besprizorniki, minor ...