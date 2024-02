Che ne sarà di questo Sami?

Necessario, per questo passaggio, essere in possesso di una dell'Inps) in corso di validità attestante il proprio Isee (che deve Inserita la domanda, sarà la piattaforma stessa a confrontarsi con

(Di giovedì 15 febbraio 2024) In questa strana Road to Wrestlemania dove i piani cambiano velocemente, non è facile fare previsioni per la card, in particolare per alcuni wrestler. Uno di quelli che è più difficile ipotizzare che ruolo avranno èZayn. Fino a non molto tempo fa davo abbastanza per scontato che avrebbe avuto il suo riscatto contro McIntyre, colui che l’ha infortunato (in keyfabe) e pure eliminato dalla Rumble, ma al momento tutto sembra essere messo in discussione. La sensazione è che complice lo strappo al tricipite di Punk, McIntyre sia salito nelle gerarchie. Subito dopo Gunther c’è lo scozzese come top heel di Raw, non mi stupirei che si aggiudicasse proprio lui il prossimo Elimination Chamber match divenendo lo sfidante ufficiale di Rollins a Wrestlemania. Se così fosse, che farànel premium live event di aprile? Mi aspettavo che anche lui ...