Che fine potrebbe fare Idris Elba in un ipotetico Hijack 2?

Alla fine dello scorso anno, l'UNESCO, che ha sede a Parigi, ha futuro migliore - e un approccio più aperto alla scienza potrebbe

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 15 febbraio 2024) -Spoiler alert: se non hai ancora finito di vedere la prima stagione di, questo articolo contiene molte informazioni delicate sulla serie- Se noi fossimo, in questo momento non prenoteremmo dei voli. Dopo il successo della serie Apple TV+: Sette ore in alta quota in cui l'attore nei panni di tal Sam Nelson si ritrova assieme a tanti altri passeggeri su un aereo che viene dirottato, era difficile non aspettarsi una nuova ondata di episodi. Anche solo per il fatto che gli action drama chiusi in uno spazio delimitato hanno una solida storia di hit, soprattutto a 30,000 piedi da terra (da Snakes on a Plane a Con Air fino a Red Eye). Non sappiamo molto della seconda stagione, incluso se ci sarà un nuovo dirottamento, ma come Sam Nelson, il protagonista, abbiamo alcuni skill a disposizione ...