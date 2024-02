Champions League | Immobile fa sognare la Lazio | crolla il Bayern Monaco

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 14 febbraio 2024 – Regalo di S.Valentino dellaai suoi tifosi:battuto per 1-0 all’Olimpico, decidesu rigore nel secondo tempo. Completamente sovvertiti i pronostici dei bookmakers, che davano la vittoria dei bavaresi introno all’1,60 e quella dei padroni di casa sopra il 5,50. Già al secondo minutovicino al vantaggio con Kimmich su suggerimento di Sané. Altra conclusione bavarese al settimo minuto di gioco con Kane che spreca un passaggio di Muller e da vicino supera la traversa. Al 10? è Musiala ad essere bloccato da un intervento della difesa biancoceleste che manda in angolo. Reazioneconal 12?, Neuer anticipa in uscita. Occasione al 22? con Luis Alberto che manda di poco fuori dall’incrocio con un gran ...