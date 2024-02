Serata da ricordare per la Lazio , che a sorpresa batte il Bayern Monaco all'Olimpico . Una vittoria importantissima per i biancocelesti di Sarri , in ottica qualificazione ai quarti di Champions ma possibilmente anche per

Champions, la Lazio batte il Bayern Monaco: decide un rigore di Immobile (Di giovedì 15 febbraio 2024) Lazio-Bayern Monaco 1-0 RETI: 25' st Immobile (rig). Lazio (4-3-3): Provedel 6; Marusic 6, Gila 6.5 (36' st Patric sv), Romagnoli 6.5, Hysaj 6 (15' st Lazzari 6.5); Guendouzi 6.5, Cataldi 6, Luis Alberto 6.5 (36' st Kamada sv); Isaksen 6.5 (29' st Pedro 6), Immobile 7 (29' st Castellanos 6), Felipe Anderson 7. In panchina: Sepe, Magro, Casale, Vecino, Napolitano. Allenatore: Sarri 7. Bayern (4-2-3-1):... Leggi tutta la notizia su feedpress.me (Di giovedì 15 febbraio 2024)1-0 RETI: 25' st(rig).(4-3-3): Provedel 6; Marusic 6, Gila 6.5 (36' st Patric sv), Romagnoli 6.5, Hysaj 6 (15' st Lazzari 6.5); Guendouzi 6.5, Cataldi 6, Luis Alberto 6.5 (36' st Kamada sv); Isaksen 6.5 (29' st Pedro 6),7 (29' st Castellanos 6), Felipe Anderson 7. In panchina: Sepe, Magro, Casale, Vecino, Napolitano. Allenatore: Sarri 7.(4-2-3-1):...

