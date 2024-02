Champions | al Psg il primo round contro la Sociedad Impresa Lazio

Champions League - PSG-Real Sociedad 2-0: uno-due letale Kylian Mbappé-Barcola tra il 58' e il 70' CHAMPIONS LEAGUE - Il PSG di Luis Enrique s'impone 2-0 sulla mai doma Real Sociedad nella gara di andata degli Ottavi della massima competizione europea.

Mbappé, gol da 9 vero e poi Barcola-show: doppio colpo del PSG alla Real | OneFootball Giocata da fenomeno vero per il classe 2002 del PSG e 1º gol in carriera in Champions. Il PSG ha portato dalla sua parte una partita che non si stava mettendo benissimo e ha messo già un bel ...

Lazio, impresa Champions: Bayern battuto. Mbappé trascina il Psg I biancocelesti sorprendono 1-0 i bavaresi con Immobile decisivo. Il Paris esce nella ripresa e piega 2-0 la Real Sociedad ...