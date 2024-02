Cessate il fuoco | terroristi di Hamas

vogliamo che ci sia un cessate il fuoco perché non bisogna dai terroristi, ma uno stato libero, democratico'. Christian Meier

(Adnkronos) – ''Ringrazio il Parlamento Italia no e tutte le forze politiche che ivi rappresentano il popolo Italia no, nostro amico, per aver ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – ”Ringrazio il Parlamento Italia no e tutte le forze politiche che ivi rappresentano il popolo Italia no, nostro amico, per aver ... ()

Paura per Rafah, aumentano pressioni per un "cessate il fuoco" a Gaza Milano, 14 feb. (askanews) - Un cessate il fuoco reale e in tempi rapidi. È la richiesta sempre più pressante che arriva dalla comunità internazionale per il Medioriente, per salvare i palestinesi sot ...

Sanremo 2024, Angelina Mango inondata di critiche su TikTok/ C’entra Geolier Angelina Mango si riattiva su TikTok e al lancio del trend "La noia" viene inondata dalle critiche: é guerra contro Geolier, dopo la gara di Sanremo 2024!

Razzi dal Libano, uccisa una donna israeliana. La risposta dell'Idf: ondata di raid oltre confine Continueranno per tre giorni i colloqui al Cairo tra Stati Uniti, Israele, Qatar ed Egitto per cercare di raggiungere un accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli osta ...