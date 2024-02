Rai invitato a una festa per Marco dal "Panathlon Club Cesena" al con quel polpaccio lungo e sottile che spinge sulla punta dello però, non avevano occhi solo per lui. Pantani invece è svanito

Cesena, occhi sulla meta. Colpo di reni della Torres (Di giovedì 15 febbraio 2024) Meno dodici turni alla meta, a questi ritmi sarà sufficiente un numero inferiore di gare per centrare l’obiettivo. ll Cesena continua a vincere ed il divario rispetto alla concorrenza resta di tutto rispetto, anche se la Torres, per ora l’inseguitrice più vicina, ieri a Lucca abbia dettato legge fin da subito, con due gol nei primi 10’ (0-2), salendo a quota 53 e arrivando a -12 dal Cavalluccio capolista. È il campionato più entusiasmante nella storia del Cesena, per numeri e soddisfazioni. Mai infatti i bianconeri hanno centrato una tale serie di record e primati come in questa stagione. Si rischia di diventare monotoni elencandoli, registriamo solo che Pisseri ha stracciato i record di imbattibilità precedenti per la serie C, compreso quello più duraturo di Annibale degli anni sessanta. Il match con l’Arezzo non è ... Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino (Di giovedì 15 febbraio 2024) Meno dodici turni alla, a questi ritmi sarà sufficiente un numero inferiore di gare per centrare l’obiettivo. llcontinua a vincere ed il divario rispetto alla concorrenza resta di tutto rispetto, anche se la, per ora l’inseguitrice più vicina, ieri a Lucca abbia dettato legge fin da subito, con due gol nei primi 10’ (0-2), salendo a quota 53 e arrivando a -12 dal Cavalluccio capolista. È il campionato più entusiasmante nella storia del, per numeri e soddisfazioni. Mai infatti i bianconeri hanno centrato una tale serie di record e primati come in questa stagione. Si rischia di diventare monotoni elencandoli, registriamo solo che Pisseri ha stracciato i record di imbattibilità precedenti per la serie C, compreso quello più duraturo di Annibale degli anni sessanta. Il match con l’Arezzo non è ...

Advertising

Altre Notizie

Video di Tendenza