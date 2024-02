Cesate | violenta rapina alla stazione ferroviaria | lo picchiano e gli strappano scarpe e cellulare Arrestati due 18enni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 15 febbraio 2024)(Milano), 15 febbraio 2024 - Lo hanno atteso all'uscita delladi. Erano in tre, con il volto scoperto e in testa il cappuccio delle felpe. Lo hanno bloccato alle spalle e picchiato in modo violento, con calci e pugni su tutto il corpo ed in particolare sul viso. Poi gli hanno sottratto un I-Phone 14 Pro con relativa sim, il portafogli contente documenti e tessere bancomat e lo hanno costretto a togliersi un paio didi marca che indossava e consegnarle a loro. Non solo, i tre hanno obbligato la vittima a dargli il codice di sblocco dele hanno usato le sue carte di credito per comprare birre. Infine si sono allontanati. La vittima, un 21enne, che aveva riportato lesioni in varie parti del corpo, aveva chiamato i soccorsi e dopo le ...