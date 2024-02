Cervino | giornate della salute e della prevenzione | fissati nuovi screening gratuiti sul territorio comunale

Tutte potranno essere provate nelle tre località nelle giornate neve e tornanti di montagna nella zona del Cervino e del Monte SERVIZIO Calcola il tuo preventivo online per l'assicurazione della

(Di giovedì 15 febbraio 2024): al via, nella mattinata di domenica 18 febbraio, l’iniziativa gratuita promossa dal Rotary Club Maddaloni – Valle di Suessola, con la collaborazione dell’Amministrazionee il patrocinio del Comune di. Le prestazioni, eseguite da personale medico specializzato, saranno effettuate all’interno del Municipio. I controlli saranno incentrati su una visita otorinolaringoiatrica, con esame audiometrico, a cura del dott. Pasquale Fucci, specialista in Otorinolaringoiatria, e su una visita neurologica, per disturbi da stress, ansia, insonnia, depressione, cefalea, vertigini e memoria, a cura del dott. Antonio Salzano, specialista in Psichiatria, Psicoterapia, ...

Weekend a Cervinia tra nevi eterne, cucina d’autore e un borgo raggiungibile soltanto in funivia Sciare ammirando sua maestà il Cervino, pausa pranzo in rifugio con carni dry aged e cruditè di pesce, relax après-ski in una piscina panoramica, cena con i piatti tipici valdostani. Tre giorni nel pu ...

“Carnevale Comune – Carri in Festa”, rinnovato il sodalizio tra Cervino e Santa Maria a Vico Iniziative a tema e grandi ospiti per la parata di martedì 13 febbraio. al via i primi festeggiamenti domenica 11 febbraio Al via il “Carnevale Comune – Carri in Festa”: rinnovato il sodalizio tra i C ...