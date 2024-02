Cerutti Regional Vice President CEE di SAS

Mirella Cerutti continua la propria crescita in SAS, assumendo il ruolo di Regional Vice President Central and East Europe ; nuova carica professionale che rende la branch italiana dell'azienda nota negli

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Mirellacontinua la propria crescita in SAS assumendo il ruolo diCentral and East Europe La nuova carica professionale che rende la branch italiana dell’azienda leader negli analytics ancora più importante all’interno dello scacchiere europeo. Dopo essere entrata in SAS nel 1996, Mirellaha ricoperto ruoli di crescente responsabilità , fino a diventare Country Manager Italy nel 2017 e Managing Director nel 2019, assumendo infine la guida di altri territori come l’Austria e l’area South East Europe. Nel corso degli anni, Mirellaha guidato la crescita del business e dei clienti di SAS in Italia, focalizzando la sua attenzione verso lo sviluppo di una cultura data-driven e supportando le aziende nel loro processo di trasformazione ...