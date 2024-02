Cede balcone durante ristrutturazione | Muore 83enne

che l'ha immortalata a fare pulizie sul balcone di casa . Turbante in testa e minidress dai motivi con video e foto divertenti che la immortalano durante le faccende domestiche. Armata di secchio e

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Una donna di 83 anni è morta schiacciata dalle macerie delsoprastante quello della propria abitazione, in seguito a un cedimento strutturale e con i lavori didel palazzo in corso. I Vigili del Fuoco sono intervenuti nello stabile di via Bisaccia 74, alla Selvotta, e hanno rinvenuto tra le macerie il corpo della vittima. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l’accaduto. Sul posto anche il 118 e le forze dell’ordine. (Mtr/ Dire) (Credit Foto Agenzia Dire)