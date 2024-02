C' è la Commissione sul Covid | Conte e Speranza fuori di sé

' La Commissione d'inchiesta sul Covid voluta da destra e Italia Viva somiglia ai tribunali speciali che nel ventennio processavano gli avversari politici. Basta ascoltare il dibattito di oggi alla Camera.

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Finale nel caos per l'Aula della Camera, che dà il via libera definitivo alla istituzione di unadi inchiesta sul, fortemente voluta inizialmente da Italia viva, proposta poi fatta sua da FdI che l'ha portata avanti con determinazione. L'ultima dichiarazione di voto, quella della deputata di FdI Alice Buonguerrieri, scatena la bagarre dell'opposizione, con il presidente di turno Fabio Rampelli che fatica a ripristinare l'ordine e alla fine è costretto a sospendere la seduta per alcuni minuti. A scatenare l'ira del M5S, ma anche del Pd, sono alcune frasi della deputata del primo partito di maggioranza, che in un passaggio del suo intervento parla di «sentenze di condanna», grazie alle quali «siamo potuti venire a conoscenza di atti e documenti» sulla gestione della pandemia da. Le opposizioni (che tutte, ad ...

Montecitorio è stato teatro di accesi dibattiti in seguito all’approvazione definitiva per l’istituzione della commissione d’inchiesta sulla ... (thesocialpost)

È Caos alla Camera sul via libera alla commissione d’inchiesta per il Covid , con lo scontro tra maggioranza e opposizione degenerato in più ... (open.online)

"L’errore di scartare la pista dei legami tra la strage e la sua ultima indagine" Il lavoro della commissione in questa fase è ricostruire una verità storica che ritengo fondamentale facendo luce sui 57 giorni che dividono la strage di Capaci da quella di via D’Amelio, far emergere ...

Villanova e Brescacin (Lega-LV): “Report fondazione Gimbe, Veneto al top per assistenza domiciliare agli anziani e cure palliative” (Arv) Venezia 14 feb. 2024 – “La nostra Regione è sul podio delle prime regioni per le cure assistenziali domiciliari ad anziani non autosufficienti e ai malati di tumore. La Fondazione Gimbe, in Comm ...

L’Europa e la Nato, le pressioni su Israele per Rafah, le nuove condanne per la strage di Rigopiano Buongiorno. La nave russa affondata dai droni ucraini nel Mar Nero, gli appelli internazionali a fermare la catastrofe umanitaria a Gaza, il richiamo della magistratura contabile sul decreto Millepror ...