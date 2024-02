CdS – Muriel in Mls | ufficiale l’addio all’Atalanta

(Di giovedì 15 febbraio 2024) 2024-02-15 19:16:38 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere: Luissaluta ufficialmente l’Atalanta e si trasferisce in Mls, dove lo attende l’Orlando City. Si chiude così una delle parentesi più importanti della carriera dell’attaccante colombiano, che ha vissuto con la maglia della Dea pagine memorabili, in Serie A e in Champions League. La società bergamasca ha ringraziato l’ex Lecce e Fiorentina attraverso una nota sul proprio sito. Atalanta, addio: la notaQuesta la notadell’Atalanta: “Atalanta BC comunica di aver ceduto ad Orlando City SC â?? a titolo definitivo â?? il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luis FernandoFruto, 32enne attaccante colombiano che conclude ...

UFFICIALE - Muriel lascia la Serie A 12 anni dopo: via dall'Atalanta, vola in MLS Luis Muriel è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Orlando City. A comunicare la cessione è l'Atalanta, con una nota apparsa sul sito ufficiale.

RASSEGNA - CdS: "Osimhen rinvia il ritorno dalla Nigeria", Tuttosport: "Allegri-Chiesa, ora aiutatevi", Il Mattino: "La falsa partenza di Osi" Le prime pagine sportive dei quotidiani in edicola mercoledì 14 febbraio si concentrano sugli ottavi di finale di Champions League, iniziati ieri con le vittorie di Manchester City e Real Madrid rispe ...

ATALANTA - Muriel saluta: "Vi porterò sempre nel cuore" "Vado a fare un'esperienza nuova, ma vi porterò sempre nel cuore". Così Luis Muriel, in un video sul suo profilo Instagram per i tifosi dell'Atalanta, all'indomani della sua partenza per gli Orlando C ...