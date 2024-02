Cdp | 10 miliardi per sviluppo sostenibile delle Regioni dal 2021

patrimonio gestito a fine 2023 di poco superiore ai 67 miliardi il Progetto Economia Reale portato avanti in collaborazione con CDP, l'Associazione ha fornito un ulteriore stimolo ai fondi soci per

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Cassa depositi e presiti ha completato operazioni per quasi 10per lodel territorio. Sono i dati presentati da Cdp in occasione dei tavoli di confronto organizzati con oltre 100 rappresentantiProvince Autonome eFinanziarie regionali presso la sede di Cassa. L'obiettivo di questo appuntamento, che si è già tenuto nel 2022, è quello di elaborare soluzioni che consentano di gestire nella maniera più efficiente le risorse messe a disposizione di enti pubblici, imprese e infrastrutture. "Sostenere lodel territorio è la nostra priorità", ha dichiarato l'amministratore delegato di Cdp, Dario Scannapieco. "Lee ...

Autostrade, dalla Bei 1,2 miliardi di euro ad Aspi per l’ammodernamento e la resilienza agli eventi climatici estremi della rete Le risorse della Banca europea per gli investimenti, di cui 800 milioni sostenuti da InvestEu, creeranno in Italia oltre di 13 mila posti di lavoro ...

Prysmian vola in Borsa dopo maxi contratto da 5 miliardi con Amprion in Germania La società dei cavi ha perfezionato contratti per tre commesse dal valore aggregato di circa 5 miliardi di euro ...

Dopo 16 mesi nasce la Commissione di vigilanza su Cdp: controllerà come si investono i 325 miliardi di risparmio postale La divisione degli scranni prevede tre posti per Fratelli d’Italia, due per la Lega, uno per Forza Italia e due per le opposizioni. La Commissione precede la ...