Cavalcaferrovia chiuso questa notte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 febbraio 2024)dei Cappuccinistasera dalle ore 22 fino alle ore 3 di venerdì. E’ quanto comunicano i relativi assessorati, annunciando anche "che a fine aprile sarà restituito alla città, dopo i lavori da 3 milioni di euro (contributo ministeriale) che proseguono nel rispetto del cronoprogramma e delle lavorazioni previste e, che comporteranno la chiusura alla circolazione nellatra giovedì (oggi) e venerdì", spiegano Enzo Belloni, assessore all’Operatività e Riccardo Pozzi, assessore al Fare. L’ordinanza prevede infatti la chiusura al traffico dell’infrastruttura (delle rampe di accesso e dell’intero), "per consentire alla ditta di rimuovere i new jersey in cemento; operazione che richiede la presenza di mezzi pesanti ad occupare la carreggiata. Per limitare al minimo i disagi ...