Catanzaro-Sudtirol | probabili formazioni e dove vederla

Catanzaro - Sudtirol: Le probabili formazioni dal 16 al 18 febbraio Venerdì ore 20:30

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I calabresi per rimanere in zona playoff, gli altoatesini per tenersi lontano dalla zona retrocessione.si giocherà sabato 17 febbraio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Ceravolo: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I calabresi sono reduci da tre risultati utili consecutivi, ovvero due pareggi e una vittoria. La squadra di Vivarini è ora sesta con 38 punti, a più cinque sull’ottavo posto, l’ultimo per accedere ai playoff. L’obiettivo è mantenersi in questa zona Gli altoatesini sono quattordicesimi con 27 punti insieme alla Sampdoria, e unmargine di cinque lunghezze di vantaggio sulla zona playout. Il rendimento della squadra di Valente è stato deficitario nelle ultime cinque partite con ...