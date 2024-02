Catania | ubriaco alla guida | 19enne denunciato

con l'Udinese che arrivò a pari punti ma insieme al Catania, le come lo descrive Liddas, arrivava quasi sempre ubriaco al martedì, in totale disaccordo con Boniperti alla Juve, anche lui

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Pubblicato il 15 Febbraio, 2024 Nel corso dei servizi di vigilanza stradale sulla Tangenziale Ovest, gli agenti della Sezione Polizia Stradale di, in servizio di vigilanza stradale, hanno notato in lontananza il conducente di un’autovettura che circolava zigzagando, spostandosi da una corsia all’altra. I poliziotti si sono prontamente avvicinati al veicolo e, appena le condizioni lo hanno consentito, sono riusciti a farlo accostare in sicurezza procedendo al controllo. Il conducente del veicolo è risultato un giovane neopatentato, che già ad un sommario esame, presentava i sintomi si assunzione di alcol. Sottoposto a controllo tramite precursore e con etilometro, è stato rilevato un elevato tasso alcolemico superiore al limite di 1,5 grammi per litro, per il quale si configura l’ipotesi di maggiore gravità prevista dal Codice della Strada. In ...