Catania | a “M’illumino di meno” va in scena l’Università sostenibile

Tutto è pronto a Catania per la ventesima edizione della manifestazione 'M'illumino di Meno', in programma venerdì 16 febbraio. L'Amministrazione comunale ha aderito anche quest'anno alla campagna nazionale del

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Pubblicato il 15 Febbraio, 2024 L’ateneo catanese aderisce alla Giornata del Risparmio energetico e degli Stili di vita spegnendo le luci dei propri edifici simbolici. In vetrina anche il contest sulla raccolta differenziata, la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici e il nuovo “tetto verde” del Di3A Venerdì prossimo, 16 febbraio, alcuni degli edifici simbolo deldirimarranno al buio, per manifestare un’adesione ideale e al tempo stesso concreta ai valori di sostenibilità celebrati nel corso della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di vita, istituita dal Parlamento con la Legge n. 34/2022, e dell’annuale iniziativadi, promossa dalla Rai. In questa occasione l’Ateneo spegnerà le luci del Palazzo centrale di piazza Università, dove ha ...