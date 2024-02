in tempo per disputare seduta d'allenamento di oggi a Castel in tempo per disputare seduta d'allenamento di oggi a Castel Volturno della squadra che lo paga profumatamente e che lo ha reso grande.

Castel Volturno: grande partecipazione a #iononstozitta, esperti e testimonianze per dire no alla violenza di genere (Di giovedì 15 febbraio 2024) Castel Volturno. Questa mattina, giovedì 15 febbraio, si è tenuto presso la sede centrale dell’Istituto Vincenzo Corrado di Castel Volturno l’evento #iononstozitta, organizzato dalla Prof.ssa Leda Tonziello. Durante l’incontro sono intervenuti: Emma Giannelli, Psicoterapeuta, Esperta in scienze criminalogiche per l’investigazione e la sicurezza, che ha fornito informazioni utili sulle forme di violenza e la strategia di riconoscimento; Tina Ianniello, mamma di Veronica Abbate dell’Associazione Veri, ha riportato la sua testimonianza e ha illustrato il ruolo del centro antiviolenza e delle case rifugio; a raccontare la sua drammatica esperienza anche Adriana Esposito, mamma di Stefania Formicola vittima di femminicidio; il loro Avvocato Pierpaolo ... Leggi tutta la notizia su casertanotizie (Di giovedì 15 febbraio 2024). Questa mattina, giovedì 15 febbraio, si è tenuto presso la sede centrale dell’Istituto Vincenzo Corrado dil’evento, organizzato dProf.ssa Leda Tonziello. Durante l’incontro sono intervenuti: Emma Giannelli, Psicoterapeuta, Esperta in scienze criminalogiche per l’investigazione e la sicurezza, che ha fornito informazioni utili sulle forme die la strategia di riconoscimento; Tina Ianniello, mamma di Veronica Abbate dell’Associazione Veri, ha riportato la sua testimonianza e ha illustrato il ruolo del centro antie delle case rifugio; a raccontare la sua drammatica esperienza anche Adriana Esposito, mamma di Stefania Formicola vittima di femminicidio; il loro Avvocato Pierpaolo ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza