Gli interventi del governo italiano su Budapest hanno ottenuto risultati non indifferenti per il caso di Ilaria Salis, in carcere da un anno con l'accusa di far parte di un commando che ha

Caso Ilaria Salis, udienza anticipata. Nordio: "Perso un anno" (Di giovedì 15 febbraio 2024) «La Corte di Budapest ha anticipato al 28 marzo l'udienza inizialmente prevista per il 24 maggio. Uno sviluppo molto positivo che indica la volontà della magistratura ungherese di accelerare i tempi del procedimento così come fortemente richiesto dall'Italia. Quindi evidentemente la magistratura ha recepito i messaggi partiti da Roma che sono stati inviati a tutte le autorità con le quali siamo stati in contatto». A dare l'annuncio è il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante il Question Time alla Camera a proposito del Caso di Ilaria Salis. Soddisfazione della Farnesina per il «pressing» effettuato su magistratura e istituzioni ungheresi. Qualcosa si è smosso. «Il governo si è adoperato fin dall'inizio a tutela della dignità e dei diritti fondamentali della Salis. - ha riferito ancora Tajani in ...

