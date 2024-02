Caso Ghali | mille pro-Palestina sotto la Rai Poi corteo fino all’Arco

prima che dalle prigioni ebraiche uscisse come uno dei mille Commenti Il grido di Ghali e la macabra gara tra le vittime Mario Giro aspettarsi il bombardamento di civili inermi in un caso e l'

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Un migliaio di persone al presidiola sede della Rai di corso Sempione, poi indella Pace. Pupazzi e macerie finte colorate di rosso sanguela sede della tv di Stato accusata a cori e striscioni d’essere "complice del genocidio" e di "censurarlo". La protesta, cui hanno partecipato antagonisti, Giovani palestinesi e Potere al popolo, riguardava il "clima di censura e di terrore" della puntata post-Sanremese di Domenica In, ma i cori pro-e contro lo Stato d’Israele rendevano chiaro come ilDargen D’Amico, bruscamente interrotto mentre parlava dei migranti dalla conduttrice Mara Venier che ha rimproverato i giornalisti per aver fatto domande che l’avrebbero "messa in imbarazzo", per i manifestanti fosse secondario ...