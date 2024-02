Caso Geolier | interviene Giuseppe Cruciani | “Vittimismo napoletano | ridicolo”

Geolier con il dialetto napoletano'. Il cantautore lariano Davide Van De Sfroos a pochi giorni dalla chiusura della 74esima edizione del Festival di Sanremo interviene sulle polemiche seguite al caso

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Nonostante abbia chiuso i battenti già da qualche giorno, il Festival di Sanremo continua a far discutere e a scatenare feroci polemiche. È anche ildi, l’artistaclassificatosi secondo dietro Angelina Mango nonostante il trionfo ottenuto nel televoto. Sulla vicenda decide di entrare a gamba tesa Vittorio Feltri. Seguito poi a ruota dal conduttore de La Zanzara.Leggi anche:legge Tu pe’ me io pe’ te in veneto: il video è esilarante Rispondendo a una domanda sul, Vittorio Feltri parla senza peli sulla lingua di “solite ma vittimistiche accuse di razzismo contro i meridionali. Stavolta a piagnucolare sono i napoletani che, non accettando, per campanilismo, la sconfitta del proprio cantante ...

Sembra non voler finire più questo festival di Sanremo 2024, (forse) l'ultimo di Amadeus, caratterizzato da polemiche e proteste, come in realtà ... (iltempo)

Geolier traduce la sua "I p' me, tu p' te" in dialetto veneto, il risultato è esilarante: «Sembra spagnolo» Nel corso della settimana sanremese Geolier si è divertito a tradurre la sua canzone "I p' me, tu p' te" in dialetto veneto. Merito di Radio Piterpan, che ha intervistato ...

Sanremo 2024 «domina il mondo»: Mahmood secondo nella classifica mondiale di Spotify (ma c'è anche Geolier) Medaglia di bronzo per Geolier e la sua I p’ me ... pronto a registrare nuova musica per prepararsi a un lancio internazionale con tutti i crismi del caso (Bob Sinclar, tra i dj più amati, pagati e ...

