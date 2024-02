Casertana-Monterosi oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

Casertana - Potenza 0 - 0. Taranto - Monterosi Tuscia 2 - 1. Prima di immergerci nella 25esima giornata di Lega Pro , oggi,

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Ecco tutte le informazioni inerenti alla, l’, latv e lodi, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di. La formazione di casa sta facendo un’ottima stagione e spera di proseguire il proprio cammino per centrare la qualificazione ai playoff. La formazione ospite, dal suo canto, è nel fondo della classifica e per questo motivo ha assolutamente bisogno di cambiare passo. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 15 febbraio alle ore 18:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 256. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Serie C, dove vedere Benevento-Audace Cerignola: RAI, Sky o DAZN Diretta TV, streaming e probabili formazioni Serie C, dove vedere Benevento-Audace Cerignola Giovedì 15 febbraio, ore 20:45. Diretta TV, streaming e formazioni. Gara n. 26 del Girone C.

Casertana, i convocati per la sfida contro il Monterosi: quattro gli assenti Sono venti i calciatori convocati dal tecnico della Casertana, Vincenzo Cangelosi, per la gara di domani contro il Monterosi. Out per infortunio Damian, Proietti e Montalto, oltre allo ...

Il Catania in campo a Latina per ritrovare i gol e allontanare la crisi Senza Sturaro squalificato, ma con Ndoj che è il tredicesimo acquisto del mercato autunnale, il Catania continua il tour de force in campionato. Il confronto col Latina sarebbe stato, in tempi non cer ...