Casertana al batticuore | batte il Monterosi e scaccia i fantasmi

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Caserta (Alfredo Stella). Gara pirotecnica al Pinto con sette reti. Continui i cambi di risultato con in finale da evitare ai cardiopatici. Bisognava vincere e vittoria è stata per allontanare una potenziale crisi. Ora si guarda avanti con più ottimismo. Primo tempo Segna subito il: al 3’ va in gol su calcio d’angolo Piroli con un colpo di testa lasciato completamente libero a due passi dalla linea di porta. Prova a rispondere lacon un tiro a giro dal limite di Deli cl 7’ con la palla che esce alla sinistra dell’ex Forte. Arriva il primo giallo della gara al 10’: se lo becca Deli per un fallo a centrocampo. Al 14’ il tiro dalla distanza di Parlati è deviato in angolo da Venturi. E dalla bandierina raddoppia Mbende di testa: è il 15’. Sfiora il terzo gol ilal 24’ per una uscita non proprio superlativa di ...