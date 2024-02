e uccide la madre e la sorella della ex - La ragazza si salva nascondendosi in bagno La dinamica Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il 19enne fosse solo in casa, fino al rientro del fratello

Caserta, uccide il fratello dopo una lite e fugge: fermato un 19enne (Di giovedì 15 febbraio 2024) Ha confessato il 19enne che a Gioia Sannitica, comune dell'Alto Casertano, ha accoltellato e ucciso al culmine di una lite il fratello 25enne ferendo poi gravemente l'altro fratello di 24 anni. Il giovane aveva fatto perdere le proprie tracce dopo il fatto. Ricercato dai carabinieri della Compagnia di Piedimonte Matese e del Reparto Operativo di Caserta, è stato ritrovato nella notte e condotto in caserma. Il 19enne dopo l'interrogatorio ha confessato ed è stato fermato per omicidio e tentato omicidio. A contattare i carabinieri ieri dopo l'episodio è stato il fratello 24enne rimasto ferito, che al momento si trova in ospedale.

