Caserta, lite tra fratelli: un morto e un ferito. Il terzo rintracciato e fermato dai carabinieri (Di giovedì 15 febbraio 2024) È stato rintracciato e fermato dai carabinieri il ragazzo 19enne che la scorsa notte ha accoltellato i fratelli di 24 e 22 anni. L'episodio è accaduto in un'abitazione di Gioia Sannitica, nel Casertano. Ancora non sono chiari i motivi che hanno scatenato la lite nella quale il 19enne ha ucciso uno dei due fratelli. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il ragazzo era solo in casa quando è rientrato uno dei fratelli. A quel punto, sempre stando a una prima versione dei fatti, ha afferrato un grosso coltello da cucina ed ucciso il 24enne. Poco dopo è rientrato in casa anche l'altro giovane che si è trovato davanti la scena raccapricciante: il corpo di suo fratello senza vita a terra. Il ragazzo allora ha colpito con una coltellata al volto anche il

