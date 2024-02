‘Carmelo vive con noi’ | undici anni fa l’addio a Imbriani

dimostrando come tale nobile ed immortale arte vive e si dove il Comitato Regionale Fita, con la sua sapiente guida della della tradizione culturale ed artistica della nostra nazione." Carmelo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA volte il destino è davvero capace di essere beffardo. Quando sei avviato ad una nuova e radiosa carriera (in panchina) è li in agguato per portarti via in maniera brutale. Esattamentefa Carmelolasciava questa vita terrena, ma il suo ricordo è più vivo che mai, da Bolzano a Catania. Il calcio, a volte troppo, è per sua natura qualcosa di divisivo. O sei Guelfo o sei Ghibellino. Il campanile prima di tutto in nome del dio pallone, ma per Carmelo non è stato così. Lui era speciale e l’intero mondo della sfera che rotola fu capace di unirsi mostrando la sua maglia numero 7 al grido di ‘non mollare’, senza alcuna distinzione di fede e mettendo da parte ogni rivalità. Perché? Perché Carmelo era amore per il calcio allo stato puro, sempre con il garbo di un ...