Caressa | «Taremi e Zielinski? Inter già avanti a tutte! È bravura»

(Di giovedì 15 febbraio 2024)non ha dubbi sul lavoro societario dell’, che ha già acquistato due importanti giocatori come. ANTICIPO ? Sul suo canale YouTube, Fabiosul mercato nerazzurro: «giàa tutte: ha preso. Squadra ancora più forte con ricambi superiori. Non so se preluda a qualche cessione. Laè quella di fare le cessioni e pensarci prima. Ovvero prima di cedere già c’è un’idea nel sostituire quel determinato giocatore. Complimenti a Marotta, capace di tenere l’azienda nel giusto modo. Sicuramente la società si è mossa bene così come giocatori e allenatore».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente ...

Odgaard, l’ex Inter come Roberto Baggio: l’impressionante statistica | OneFootball Jens Odgaard, ex attaccante dell’Inter Primavera, ha lasciato il segno con due gol in altrettante apparizioni per il Bologna, contribuendo al suo recente successo in Serie A. Dopo aver segnato nel 4-0 ...

La convinzione di Trevisani: "L'Inter sta facendo come il Napoli l'anno scorso, proiezione 100 punti" Riccardo Trevisani, ospite del podcast di Cronache di Spogliatoio, ha espresso alcune convinzioni sul momento dei nerazzurri: "L'Inter vuole vincere il campionato, vuole vincere la ...

Inter Women sconfitta dalla Juventus: 2-0 per le bianconere. Decisivo il primo quarto d'ora L'Inter Women perde il derby d'Italia: festeggia la Juventus, vince 2-0. Decisivo il primo quarto d'ora di gara: la doppietta di Echigini piega la resistenza delle nerazzurre, che ...