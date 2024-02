Cardillo e Venturelli | ecco il conto alla rovescia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Oggi alle 11 inizierà già in un certo senso il combattimento valevole per il titolo italiano dei pesi massimi tra l’imbattuto detentore di Cassino, Gianmarco, e lo sfidante di casa e pure imbattuto Emanuele, portacolori della Pugilistica Padana di Ferrara. Presso la Sala dell’Arengo nel municipio comunale avranno infatti luogo la conferenza stampa e le operazioni di peso,presenza delle autorità cittadine, addetti ai lavori, protagonisti della manifestazione e tutti gli sportivi che vorranno liberamente presenziarvi.si riguarderanno negli occhi, dopo il pareggio del 25 marzo dello scorso anno ed entreranno pertanto in piena atmosfera-match. La riunione inizierà alle 20 di domani, venerdì 16 febbraio, ma da tradizione nella boxe già sulla bilancia il ...