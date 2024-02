Carcere di Sollicciano | va in coma in cella poi muore Un altro giallo tra i detenuti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Firenze, 15 febbraio 2024 – Gafur Hasani, 51 anni, serbo, si è sentito improvvisamente male neldi, dov’era detenuto da un paio di settimane per una misura di custodia cautelare per rapina. Il pomeriggio del 31 gennaio, un compagno diha richiamato l’attenzione della sorveglianza perché il 51enne era improvvisamente svenuto. Hasani da quel momento non si è più risvegliato. Ieri mattina è morto all’ospedale di Careggi. Ma il suo avvocato, Francesco Del Pasqua, vuole vederci chiaro. Ha chiesto al giudice che sia fatta l’autopsia. Perché, riferisce il legale, ci sarebbero almeno un paio di lettere che il detenuto avrebbe scritto ai suoi familiari in cui parlava di percosse a aggressioni. Episodi che al momento sono solo supposizioni, ma l’autopsia potrebbe chiarire se l’improvviso malore che ha catapultato in ...