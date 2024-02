Chiudendo il discorso sulla Ternana, il DS Capozucca ha portato a battagliare per la zona retrocessione e hanno messo in atto una in casa Spezia sono arrivati tra gli altri Jagiello (dal Genoa),

Capozucca: "Il Genoa è una squadra rognosa e non sarà facile batterlo per il Napoli" (Di giovedì 15 febbraio 2024) Stefano Capozucca, ex direttore sportivo del Genoa e attuale direttore della Ternana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Marte Sport Live" su Radio Marte. Queste le sue parole: "Dopo che il Napoli ha trionfato lo scorso anno, per merito della squadra, dell'allenatore e di chi l'ha diretta, mi aspettavo quasi un cammino analogo. Difficile capire, cosa sia successo al Napoli in questa stagione, bisognerebbe vivere la realtà dall'interno per comprendere i motivi del rendimento negativo. Il Genoa è una squadra rognosa e non sarà facile batterlo per il Napoli."

