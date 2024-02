Capolavoro Lazio | Bayern in 10 dal 69? battuto 1-0 Sarri si mangia Tuchel all’Olimpico

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Lafa l’impresa grazie ad un secondo tempo da incorniciare. Allo stadio Olimpico nell’andata degli ottavi di finale di Champions League la squadra biancoceleste batte 1-0 unMonaco ancora disorientato dopo il 3-0 subìto col Bayer Leverkusen. Con umiltà, pazienza e compattezza, Mauriziovince la sfida nella sfida con Thomase mette il collega a rischio esonero. Una prestazione perfetta per la, impreziosita dal contesto viste le assenze. Zaccagni e Rovella sono indisponibili, come Luca Pellegrini, mentre Patric è recuperato all’ultimo. Nel riscaldamentoperde anche Vecino – non al meglio alla vigilia – e schiera dal 1? Cataldi. Dopo due minuti c’è il primo brivido. Kimmich – recuperato da pochi giorni dopo un problema fisico – calcia dal limite ...

Hellas Verona e Lazio sono in campo per la partita della 15ª giornata del campionato di Serie A. I biancocelesti sono in grado di tornare in corsa ... (calcioweb.eu)

