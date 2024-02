Capodanno d’integrazione Ravioli contro tortelli La sfida tra i banchi che unisce Italia e Cina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Quando l’integrazione passa da scuola e in particolare dal cibo. Succede all’alberghiero Datini dove ilcinese è l’occasione per avvire alunni di diverse etnie e culture. Cinesi,ni, nigeriani uniti dalla farina e dall’acqua impastati con le mani per trasformare la sfoglia indi cavolo edi patate. Un’idea originale che ha funzionato rendendo i docenti più ricchi e gli studenti più consapevoli. Un melting pot tra idi scuola che si concretizza in una sanaa colpi dicinesidi patate. Il progetto ’Insieme c’è più gusto’ nasce da una richiesta della comunità cinese, e in particolare dell’associazione Ramunion, che ha chiesto alla dirigente ...