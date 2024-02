Lettere anonime e dossier. I saggi dell'associazione degli imprenditoriali scrivono al candidati per la presidenza di Confindustria Chi sono i candidati per la presidenza di Confindustria Caos in

Caos in Confindustria: i saggi chiedono a Orsini di ritirarsi (Di giovedì 15 febbraio 2024) Caos in Confindustria. Nella corsa a quattro per la presidenza di Confindustria, arriva una notizia che potrebbe cambiare le carte in tavola. In pista per la successione a Carlo Bonomi ci sono Alberto Marenghi, Emanuele Orsini, Edoardo Garrone e Antonio Gozzi. Ai saggi della Commissione di Designazione, a inizio settimana, sono arrivate le candidature di tutti e quattro gli imprenditori. Ma la notizia di queste ore è che i saggi di Confindustria, dopo aver ricevuto una lettera anonima che segnala alcune presunte incompatibilità di uno dei candidati con la corsa alla guida di Confindustria, ha chiesto a Emanuele Orsini l'opportunità di ritirarsi. Orsini ha rifiutato. La palla passa ora ai probiviri.

