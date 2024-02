Caos alla veglia funebre | arrestata

con i suoi vicini fino a scoprire la data e il luogo della veglia,verbalizzazione delle riunioni dell'amministrazione locale alla Nel caos di quei giorni, gli impiegati pubblici come Tsyba erano l'

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Ravenna, 15 febbraio 2024 – Una donna di 53 anni ha scatenato ilnel centro di Conselice, finendo in manette. Il suo comportamento inusuale ha avuto inizio con l’interruzione di unapresso la chiesa di piazza Foresti. La situazione si è rapidamente complicata quando gli agenti della polizia locale della Bassa Romagna sono intervenuti, suscitando l’ira della donna che ha iniziato a inveire sia contro di loro che contro i passanti.fine è stata tratta in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e indagata anche per altri reati: turbamento di funzioni religiose, rifiuto di indicare le generalità, oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento, dal momento che una volta portata al comando di Lugo, ha continuato a dare in escandescenze e a lanciare oggetti. Ieri mattina il giudice del Tribunale ...