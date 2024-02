Grazie ai progressi degli ultimi decenni, circa l'80% dei malati guarisce , mentre per il restante 20% ancora non sono state individuate terapie efficaci. Per questo oltre a sensibilizzare su queste

Cancro infantile, ancora troppe diseguaglianze nelle cure (Di giovedì 15 febbraio 2024) In tutto il mondo si ammalano 400mila bambini e adolescenti. Ma se nei Paesi ad alto reddito il tasso di guarigione tocca l'80%, in quelli poveri si ferma al 20%. In Italia circa 2.300 casi ogni anno Leggi tutta la notizia su vanityfair (Di giovedì 15 febbraio 2024) In tutto il mondo si ammalano 400mila bambini e adolescenti. Ma se nei Paesi ad alto reddito il tasso di guarigione tocca l'80%, in quelli poveri si ferma al 20%. In Italia circa 2.300 casi ogni anno

Advertising

Notizie Correlate

Giornata mondiale contro il cancro infantile : a Pisa un incontro alle attività di Agbalt Pisa 12 febbraio 2024- Una Giornata per parlare di bambini, malattie e solidarietà, elemento essenziale per migliorare la qualità della vita dei ... (lanazione)

Altre Notizie

Video di Tendenza