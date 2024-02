Campania Rivenuto cadavere nei pressi dell’ospedale

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Unin avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 febbraio, a Sarno, nella provincia di Salerno. Le condizioni del corpo non reso possibile l’identificazione e non è ancora noto se si tratti di un uomo o di una donna. La scoperta è L'articolo Teleclubitalia.

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 febbraio, a Sarno, nella provincia di Salerno. ... (teleclubitalia)

Napoli, riciclaggio di veicoli rubati: 55enne arrestato dalla Polizia Nel corso dell’attività, gli agenti hanno rinvenuto una serie di punzoni metallici idonei ad imprimere numeri seriali di telaio ed altri componenti del veicolo in questione ...

Spaccio di eroina nell'Avellinese, un arresto Un 30enne di Sirignano, in provincia di Avellino, è stato arrestato dai militari della Guardia di Finanza nel corso dei controlli predisposti in Bassa Irpinia per la prevenzione e la repressione del t ...

Casaluce, smaltimento illecito di rifiuti: denunciati due stranieri Infatti, a Casaluce, precisamente in una stradina interpoderale che raggiunge la strada provinciale 46, hanno notato, in orario notturno, un furgone di colore ...