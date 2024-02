Camorra e contrapposizione armata | 13 arresti a Napolli Nord

Questo gruppo criminale avrebbe agito in contrapposizione armata con altre bande per imporre la propria egemonia, commettendo una serie di attività illegali. Inoltre, avrebbero preso di mira

(Di giovedì 15 febbraio 2024)per l’egemonia. Carabinieri arrestano 13 persone tra Frattaminore, Frattamaggiore, Arzano e Caivano Arzano. I Carabinieri delle Compagnie di Giugliano in Campania e di Caivano hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia. Destinatari della misura cautelare tredici persone. Di queste undici sottoposte alla custodia in carcere e due al divieto di dimora in Campania. Sono ritenute “gravemente indiziate, a vario titolo, dei delitti di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, estorsioni e tentate estorsioni, ...

