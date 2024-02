Camorra | 11 arrestati per droga | racket e faida tra clan | “Da loro anche la bomba contro don Patriciello”

Spararono tra la folla di domenica mattina, scacco al commando armato Operazione anti camorra a Torre Annunziata. Notificato decreto di fermo emesso d'urgenza dalla Direzione Scattano le manette per

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Undici persone sono state arrestate e due hanno ricevuto un divieto di dimora in seguito a un’operazione condotta dai carabinieri di Giugliano in Campania e di Caivano, nel Napoletano. Gli indiziati sono accusati di associazione di tipo mafioso, traffico illecito di sostanze stupefacenti, estorsioni, tentate rapine, detenzione e porto d’armi, detenzione a fine di spaccio die delitti aggravati del metodo mafioso. Fra gli episodi contestatilail prete don Maurizio, parroco del Parco Verde di Caivano a cui, a scopo intimidatorio, la notte tra il 12 e il 13 marzo 2022 venne fatta esplodere davanti al cancello della Chiesa San Paolo Apostolo. Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, hanno rivelato l’esistenza di un’organizzazione ...

Ha del clamoroso quanto accaduto in quel di Napoli , dove due calciatori sarebbero stati arrestati dopo un’ Aggressione a un diciannovenne. Assurda ... (rompipallone)

Hanno pesantemente minacciato il titolare di un esercizio commerciale di Pomigliano d'Arco per ottenere dei soldi al fine di poter svolgere in ... (ilmattino)

Camorra, guerra armata per il controllo del territorio: 11 arresti nel napoletano Scacco alla camorra. Guerra armata tra i clan di Caivano, Arzano e Frattamaggiore, 11 arresti . I carabinieri di Giugliano in Campania e di Caivano hanno arrestato, nel Napoletano, undici persone e no ...

Bomba per don Patriciello e minacce al comandante dei vigili: la strategia della paura dei clan a Caivano Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, e il Comandante della Polizia Locale di Arzano, Biagio Chiariello, puniti perché si erano opposti ai clan ...

Tony Colombo e Tina Rispoli in carcere, tra un mese la decisione della Cassazione Fissata per metà marzo l'udienza della Cassazione sulla misura cautelare emessa ad ottobre nei confronti della coppia, accusata di avere finanziato il ...