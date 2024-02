Calo del desiderio? Ecco le soluzioni naturali dal potere afrodisiaco!

al risparmio e all'efficientamento energetico c'è stato un calo al risparmio e all'efficientamento energetico c'è stato un calo del le aspettati ve dei consumatori per il futuro il desiderio rimane

(Di giovedì 15 febbraio 2024) L'amore e la passione sono due ingredienti fondamentali per una vita felice e appagante. Che sia per una ricorrenza speciale o un qualsiasi altro giorno dell'anno, ildi celebrare questi sentimenti con la persona amata è sempre vivo.Non sempre però la realtà coincide con le aspettative...

Seduta con i rendimenti dei titoli di Stato in calo . Il decennale italiano scende di oltre 4 punti base al 3,89% mentre i bund perdono 3 punti base e ... (quotidiano)

Seduta con i rendimenti dei titoli di Stato in calo . Il decennale italiano scende di oltre 4 punti base al 3,89% mentre i bund perdono 3 punti base e ... (quotidiano)

Il Bologna può andare in Champions, batte la Fiorentina e raggiunge l’Atalanta al quarto posto . Il Bologna di Thiago Motta ha battuto 2-0 la ... (ilnapolista)

Buone notizie sul fronte della lotta ai Tumori . Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Annals of Oncology da un team di ricercatori italiani ... (ilfattoquotidiano)

Il prezzo del gas è in calo in avvio di giornata con gli operatori che guardano all'andamento della stagione invernale ed ai livelli degli stoccaggi. ... (quotidiano)

Europa, la Commissione taglia le stime di crescita Ancora una volta… regna l’incertezza. Questo, in estrema sintesi, il messaggio inviato dalla Commissione europea con le Previsioni economiche d’inverno, illustrate a Bruxelles giovedì 15 febbraio. I c ...

Borsa Usa, S&P 500 e Dow in rialzo su dati vendite al dettaglio Intorno alle 16,55, il Dow Jones Industrial Average è in rialzo di 171,93 punti, pari allo 0,45%, a 38.596,20, lo S&P 500 è in rialzo di 8,48 punti, pari allo 0,17%, a 5.009,10 mentre il Nasdaq ...

Lavori fanno impazzire il traffico alla Cala, sospesa parzialmente la ZTL Da domani sarà disattivato il varco di via Porto Salvo. I mezzi potranno così proseguire su corso Vittorio Emanuele e reimmettersi poi su Foro Umbero I.