Call of Duty MW3 e WZ2 | Nuovo Bundle GRATIS per gli abbonati PlayStation Plus

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Come accade spesso, anche la Stagione 2 diofModern Warfare 3 e Warzone 2 ha il suoesclusivo, riservato a tutti gli, scopriamo insieme cosa include. Prima di proseguire con la lettura, avete già saputo come funziona il matchmaking inofModern Warfare 3 e Warzone 2 ? Contenuto del pacchetto esclusivo perofcon ilColoro che dispongono di un abbonamentoattivo, possono riscattare il Pacchetto Combattimento “Decomposizione”, al cui interno troverete: Skin Operatore per Lockpick: Aggiungi un tocco di stile alla tua operatrice preferita con una ...

